66,5 % жителей Украины считают обещание В. Зеленского закончить эпоху бедности полностью проваленным

"На Украине стало жить хуже", - так считают граждане этой страны по данным опроса украинской социологической компании SOCIS. Уже более 55 % украинцев оценивают власть президента Владимира Зеленского как непрофессиональную и дилетантскую. 15 % и вовсе лаконично окрестили нынешнюю власть популистской. Популизмом называют и заявление Зеленского об избавлении страны от олигархов почти 36 %. И, наконец, самая говорящая пессимистичная цифра: 66,5 % жителей Украины считают обещание своего президента закончить эпоху бедности полностью проваленным.



