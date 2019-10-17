673 террориста в Сирии ликвидированы турецкими войсками за время операции "Источник мира"

Официальные цифры приводит Анкара. Операцию к востоку от реки Евфрат развернули чуть более недели назад. По словам Эрдогана, ее цель - уничтожить террористический коридор на южных границах Турции и обеспечить мир в регионе.



Европейские лидеры раскритиковали военную операцию. На экстренном совещании Совбеза ООН политики выразили крайнюю обеспокоенность.



Немедленно прекратить наступление в Сирии потребовали также Берлин и Париж. Об этом после совместного совещания заявили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.



