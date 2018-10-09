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6 человек погибли и 27 пострадали в ДТП в Сербии

Крупное ДТП в Сербии. 6 человек погибли, еще 27 пострадали при столкновении нескольких машин на шоссе Белград - Ниш. В настоящее время движение в обе стороны перекрыто. По предварительной информации, причина аварии - туман.

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