6 человек погибли, около 200 ранены в результате столкновений в столице Индонезии Джакарте

Сторонники оппозиционного кандидата протестуют против результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Мирная демонстрация ночью переросла в столкновения с полицией. Силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Задержаны более 20 человек.