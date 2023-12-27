6-метровую статую Шакиры открыли в Колумбии

В колумбийской Барранкилье, родном городе певицы Шакиры, открыли 6-метровую статую в ее честь, пишет БЕЛТА.

Скульптура из бронзы и алюминия изображает 46-летнюю певицу в топе и длинной струящейся юбке со сложенными над головой руками. Девушка запечатлена скульптором Ино Маркесом в одном из ее характерных танцевальных движений.

На торжественной церемонии открытия статуи присутствовали родители Шакиры Уильям Мебарак и Нидия Риполь. Шакира поблагодарила скульптора и его учеников за работу, написав, что данная статуя - это "пример огромного художественного таланта народа моей страны".