6 полицейских погибли в Афганистане

По меньшей мере 6 сотрудников полиции погибли на востоке Афганистана. Еще 5 ранены. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали блокпост в провинции Нангархар. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews . Накануне столкновения талибов и сил сотрудников органов охраны правопорядка имели место в районе Пачирагам. Были ликвидированы 3 боевика. Еще 2 были ранены.