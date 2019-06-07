6-тысячный контингент Национальной гвардии развернула Мексика на южной границе, чтобы положить конец массовому притоку нелегалов из стран Центральной Америки. Среди других мер, объявленных властями, замораживание банковских счетов 26 лиц, подозреваемых в незаконной переправке людей через Мексику в США, высылка в Гондурас 100 человек и задержания активистов, выступающих за права мигрантов. Обозреватели связывают ужесточение миграционной политики Мехико с решением президента США ввести таможенные пошлины на мексиканские товары, если южному соседу не удастся остановить нелегалов.