Более 70 % жителей Эстонии видят в своих властях "врагов народа, которые изматывают народ", следует из опроса Norstat. Еще 22 % ответили "нет" и 7 % затруднились с ответом.

Ранее в Эстонии заявили об откате уровня жизни в стране минимум на 7 лет назад. И наиболее значительной проблемой экономической политики страны назвали неуверенность в действиях правительства и отсутствие четкой стратегии экономического роста. Впрочем, об интересах простых эстонцев власти страны сейчас совсем не думают.

Эстония закупит муляжи военной техники на 10 млн долларов