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70 % эстонцев видят в своих властях врагов народа

Более 70 % жителей Эстонии видят в своих властях "врагов народа, которые изматывают народ", следует из опроса Norstat. Еще 22 % ответили "нет" и 7 % затруднились с ответом.

Ранее в Эстонии заявили об откате уровня жизни в стране минимум на 7 лет назад. И наиболее значительной проблемой экономической политики страны назвали неуверенность в действиях правительства и отсутствие четкой стратегии экономического роста. Впрочем, об интересах простых эстонцев власти страны сейчас совсем не думают.

Эстония закупит муляжи военной техники на 10 млн долларов

Эстония намерена потратить 10 млн долларов на муляжи вооружений. Конкурс на закупку объявил Центр оборонных инвестиций. Таллин в первую очередь интересуют модели настоящих систем вооружений, снарядов и радаров. Кроме того, важное значение имеет и помощь в установке и обслуживании этих муляжей.

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