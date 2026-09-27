В Швейцарии официально подвели итоги общенационального референдума об ужесточении нейтралитета страны. Почти 70 % граждан проголосовали против. Коллективное давление Брюсселя и Вашингтона оказалось сильнее вековых традиций Конфедерации.

Отвергнув поправки, швейцарцы предпочли сохранить за своими властями право и дальше участвовать в санкционных войнах, пусть даже это решение и ставит под подозрение многолетнюю репутацию Берна как главного независимого посредника на планете.

Никол Фонтанелла, пенсионер (Швейцария):

"Учитывая все, что происходит в мире, Швейцарии лучше оставаться такой, какой она была сотни лет - нейтральной и не вмешиваться в конфликты по всему миру. Защищать права человека - да, безусловно, но в остальном я предпочитаю сохранять нейтралитет".

Рут Боломей, пенсионерка (Швейцария):

"Я считаю, что нам нужен нейтралитет, мы должны его сохранять ради безопасности, ради людей. Зачастую политика отрывается от интересов людей, а мой голос - это защита людей, обеспечение их безопасности".

Напомним, сторонники поправок из Народной партии требовали полностью закрыть Берну любые лазейки для участия в чужих конфликтах и законодательно запретить сотрудничество с НАТО. Главный пункт инициативы - строжайшее вето на присоединение к любым экономическим санкциям, которые не были одобрены ООН.