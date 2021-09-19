70 метров над уровнем Парижа - канатаходец прошел по тросу от Эйфелевой башни до театра Шайо

Поражает и смелый поступок французского канатаходца - на высоте 25-этажного дома Натан Полан прошел по тросу от Эйфелевой башни до театра Шайо. Длина дистанции около 670 метров. Это расстояние эквилибрист преодолел за полчаса. Свою акцию Полан посвятил Дню европейского наследия.