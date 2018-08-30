70-метровый сэндвич приготовили в Мексике

Сотни поваров в Мексике готовили огромный сэндвич, который поборется за место в Книге рекордов Гиннесса. На ежегодной ярмарке в Мехико всего за две с половиной минуты был создан бутерброд колоссальных размеров - его длина 70 метров, а вес невероятные 865 килограмм. Впрочем, после того, как размеры гигантского сэндвича зарегистрировали, его съели многочисленные гости ярмарки.