70 % железнодорожников Литвы получили уведомления об увольнении

Из 2 тысяч сокращенных работников Литовских железных дорог 70 процентов уже получили уведомления об увольнении. Как сообщают представители компании, остальные отправятся на биржу труда в самое ближайшее время. Из-за санкций местные железные дороги лишились миллионов тонн российских и белорусских грузов. Это поставило компанию на грань банкротства и потребовало увольнения по меньшей мере четверти персонала.



Особые надежды литовцы возлагают на вывоз украинского продовольствия: в Вильнюсе уже приняли три состава с зерном, а на текущей неделе ожидают прибытия эшелона с подсолнечным маслом. На некоторое оживление хозяйственной активности надеются и в порту Клайпеды. Проблема однако в том, что поезда совершают большой крюк, следуя через Польшу, это делает доставку украинского продовольствия в Литву крайне дорогой и малоэффективной.