71 % жителей Эстонии не смогут оплатить счета за тепло без экономии

В Эстонии грядущий отопительный сезон грозит обернуться серьезными проблемами для большинства семей.

Согласно свежему исследованию, 71 % жителей страны не смогут оплатить счета за тепло без жесткой экономии. Лишь 26 % респондентов рассчитывают справиться со счетами без затруднений.

Ситуация в Эстонии оказалась самой тревожной в Прибалтике. Почти треть населения - 32 % опрошенных - признались, что ради оплаты зимних квитанций им придется урезать расходы на самое необходимое: качественные продукты, лекарства и медицинские услуги, а 5 % и вовсе не надеются закрыть счета.

По словам аналитиков, финансовая подушка у людей практически исчерпана, а положение усугубляют выросшие платежи по кредитам и подорожание газа. За год стоимость голубого топлива для конечного потребителя выросла почти на 45 %.