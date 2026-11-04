74 % британцев недовольны своей профессией

Жители Великобритании массово разочаровываются в работе. По информации Guardian, доля довольных своей профессией упала до 74 %. Это самый низкий показатель за последние 36 лет.

Главные причины - низкие зарплаты, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие удобного графика и слишком жесткий контроль со стороны начальства. Британцы больше не видят в своей работе ничего интересного и не верят в карьерный рост. Из-за этого в стране стремительно падает рабочий энтузиазм.

За 10 лет число тех, кто готов перерабатывать ради успеха своей компании, сократилось до 55 %. Аналитики предупреждают, что такое массовое выгорание неизбежно затормозит развитие и без того слабой британской экономики.