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74 % граждан Литвы уверены, что жить в стране все хуже

По данным соцопроса, 74 % граждан Литвы считают, что жизнь в стране ухудшается. Лишь четверть литовцев придерживается противоположного мнения. Особенно мрачны настроения незащищенных слоев населения. Пенсионеры, инвалиды, безработные и люди с невысокими доходами настаивают на том, что жить стало хуже.

По официальным данным, страна вступила в экономическую рецессию, а потому роста бодрости и оптимизма в литовских гражданах ждать не стоит. Следующий опрос почти наверняка обнаружит лишь укрепление пессимизма.

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