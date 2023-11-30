74 % граждан Литвы уверены, что жить в стране все хуже

По данным соцопроса, 74 % граждан Литвы считают, что жизнь в стране ухудшается. Лишь четверть литовцев придерживается противоположного мнения. Особенно мрачны настроения незащищенных слоев населения. Пенсионеры, инвалиды, безработные и люди с невысокими доходами настаивают на том, что жить стало хуже.