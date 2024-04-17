74 % израильской общественности выступает против ответного удара по Ирану, пишет The Jerusalem Post

74 % израильской общественности выступает против ответного удара по Ирану. Об этом пишет The JerusalemPost со ссылкой на опрос еврейского университета. Подчеркивается, что такое нападение подорвет альянс в области безопасности между США, Великобританией, Францией и несколькими умеренными арабскими странами, включая Иорданию и Саудовскую Аравию. Также сегодня сообщалось, что Израиль определился с ответом Ирану на атаку 14 апреля.



Тель-Авив сейчас выбирает дату ударов по Тегерану и его союзникам. Способы могут быть разные: от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до уничтожения баз и площадок запуска беспилотников и баллистических ракет. Иран в свою очередь уже предупредил о контрударе.