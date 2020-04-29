75 лет со дня освобождения концлагеря Дахау

Церемония, посвященная 75-й годовщине освобождения фашистского концлагеря Дахау состоялась сегодня на территории одноименного мемориального комплекса. Дахау был первым концлагерем, созданным в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера. До начала Второй мировой там содержались политические противники нацистского режима. Во время войны здесь проводились медицинские эксперименты над заключенными. По разным оценкам, в этом «жерле смерти» погибли от 42 до 70 тысяч человек, в том числе 7 тысяч советских военнопленных. Всего же через ужасы Дахау прошло более 200 тысяч узников.



