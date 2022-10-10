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76 человек стали жертвами крушения парома в Нигерии

В Нигерии жертвами крушения парома стали 76 человек. Трагический инцидент случился на реке Нигер: в месте паромной переправы ее ширина достигает двух километров. В момент, когда лодка добралась до середины реки, поднялось сильное волнение, и перегруженный паром опрокинулся. Спасти удалось лишь девятерых.

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