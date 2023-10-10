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76-летняя водитель умчалась с места ДТП с другим водителем на капоте
Необычная авария и ее последствия в американском Палм-Коста. 76-летняя водитель умчалась с места ДТП с другим водителем на капоте. Мужчина остановил свой автомобиль перед внедорожником виновницы ДТП, чтобы не дать ей покинуть место происшествия. Но это ее не остановило. Женщина продолжила движение даже после того, как водитель пикапа, в который она врезалась, запрыгнул на капот ее автомобиля. Перед тем как остановиться, пожилая женщина проехала примерно 2 мили со скоростью больше 100 км в час. Все это время на ее капоте находился человек. Эту картину увидел полицейский и поехал за нарушительницей, планируя перекрыть движение на случай, если жертва упадет с машины. В итоге у полицейского получилось заблокировать автомобиль нарушительницы, она остановилась. Позже сама женщина сообщила, что пыталась остановиться на протяжении этих двух миль, наблюдая за мужчиной на своем капоте, но не смогла.
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