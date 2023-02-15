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77-летнюю женщину достали живой из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения
77-летнюю женщину спасли из-под завалов в Турции через 212 часов после землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство Анадолу.
"В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгер была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей", - говорится в публикации.
Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тыс. человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и в соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия - там число погибших превысило 1,4 тыс., почти 2,5 тыс. человек пострадали.
Фото:AP Photo/Hussein Malla
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