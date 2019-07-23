77-м премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

За 55-летнего политика отдали голоса 66 % тори-депутатов. У соперника Джонсона в борьбе за кресло лидера партии - главы Форин-офиса Джереми Ханта почти в 2 раза меньше голосов. Новый глава правительства вступит в полномочия уже завтра сразу после аудиенции у королевы. Тогда же он может формировать свое правительство. С избранием на высокие государственные посты Бориса Джонсона поздравил президент США. На своей странице в «Твиттер» Дональд Трамп написал, что новый премьер будет великолепен! Напомним, Джонсон выступает за выход Британии из ЕС 31 октября с соглашением или без него.