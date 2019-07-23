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77-м премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

За 55-летнего политика отдали голоса 66 % тори-депутатов. У соперника Джонсона в борьбе за кресло лидера партии - главы Форин-офиса Джереми Ханта почти в 2 раза меньше голосов. Новый глава правительства вступит в полномочия уже завтра сразу после аудиенции у королевы. Тогда же он может формировать свое правительство. С избранием на высокие государственные посты Бориса Джонсона поздравил президент США. На своей странице в «Твиттер» Дональд Трамп написал, что новый премьер будет великолепен! Напомним, Джонсон выступает за выход Британии из ЕС 31 октября с соглашением или без него.

Тем временем мировые СМИ дружно вспоминают неординарные поступки нового лидера Консервативной партии. Их в карьере политика полным-полно. Так, Борис Джонсон полюбился публике за то, что, будучи мэром Лондона, решил ездить на работу на велосипеде. Еще будущий премьер весьма азартен и готов прямо в костюме выйти на соревнования. По случаю Дня красного мака Джонсон возглавил команду по перетягиванию каната.

А 7 лет назад во время Олимпиады в Лондоне прокатился на зиплайне и застрял прямо над восторженной толпой зрителей. Открыт политик и к другим религиям. Посещая индусский храм, Джонсон повеселил общественность, надев традиционный тюрбан. Кстати, героя сегодняшнего дня всегда заметно выделяет среди других - прическа. Светлые взъерошенные волосы - визитная карточка Джонсона!


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