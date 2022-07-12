78 белорусских наемников ликвидированы с начала специальной военной операции в Украине

Новые данные о смертниках белорусского происхождения. Так называемый полк Калиновского уничтожен на 60 %. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, полк финансировали Польша, Британия, Прибалтийские страны, Румыния и Германия. При этом верхушка боевиков сидит в Киеве и никакого отношения к реальным боевым действиям не имеет.





Как пушечное мясо используют "всякое непотребье". Киселев отметил: задержанные в ЛНР готовили теракт в Лисичанске. Они подлежат уничтожению и никак не обмену. "Полк Калиновского" финансировали Польша, Британия, Румыния, Германия, страны Прибалтики

78 белорусских наемников ликвидированы с начала специальной военной операции

По данным Минобороны России, среди иностранных наемников в Украине сейчас 69 белорусов. Ликвидировано 78! Еще 61 дезертировал. Таким образом, общая цифра белорусских боевиков, прибывших с 24 февраля, 208 человек. Вопреки заявлениям о тысячах.

Подробнее о "Полке Калиновского" в рубрике "План Б"

Чем живет так называемый полк Калиновского, чему учат новобранцев и чем заманивают? И почему исход неизбежен - подробнее в рубрике "План Б" смотрите на YouTube-канале АТН.