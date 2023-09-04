78 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

На Тайвань обрушился тайфун. Пострадали 78 человек. Спасатели эвакуировали из горной местности, с побережья и из других опасных районов свыше 7 тысяч жителей.

Во многих частях острова затоплены дороги, повалены деревья. Отменено более 200 внутренних авиарейсов, прервана работа паромных переправ. Из-за повреждения ЛЭП и другой инфраструктуры около 220 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения, еще порядка 13 тысяч домов лишились и воды.