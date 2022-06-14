79-летний Джо Байден пойдет на второй срок

Второй срок для 79-летнего Джо. Пресс-секретарь Белого дома подтвердила намерение Байдена вновь баллотироваться в 2024 году на пост президента США. Карин Жан-Пьер также опровергла заявления СМИ, согласно которым преклонный возраст является препятствием для выдвижения Сонного Джо. К слову, ранее сообщалось, что рейтинг доверия к Байдену в США рухнул до 33 %.



Беспокойство нарастает и среди членов американского Конгресса. В обращении к министру энергетики конгрессмены указали: действующая администрация "стремительно опустошает" нефтяные резервы и при этом не может разработать долгосрочных планов.