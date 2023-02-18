79 % литовцев недовольны происходящим в стране

Европейский путь привел в тупик. Большинство литовцев - 79 % - не устраивает происходящее в стране. Люди жалуются на ухудшение качества жизни.

Больше всего недовольны люди в возрасте старше 40. То есть в основном люди среднего достатка, обремененные кредитами, коммунальными платежами и несущие бремя обеспечения семьи.

С началом санкционного давления на Беларусь и Россию Прибалтика столкнулась с нехваткой доступной электроэнергии. Тарифы выросли как для предприятий, так и для населения, а с ними и цены на продукты питания и другие товары.