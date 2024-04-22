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7 человек погибли, 20 - ранены: на автогонках в Шри-Ланке машина на полной скорости врезалась в толпу

В Шри-Ланке на автогонках одна из машин на полной скорости врезалась в толпу. 7 человек погибли, 20 - получили ранения. Как сообщается, водитель гоночного авто не справился с управлением там, где к трассе подошло особенно много зрителей.

Гонка проводится в 28-й раз и пользуется на острове колоссальной популярностью. За ней наблюдали более 100 тыс. человек.

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