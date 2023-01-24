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7 человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии
Наступивший год в США продолжает сопровождаться расстрелами. Еще 7 человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии. Подозреваемый задержан - им оказался 67-летний мужчина. Мотивы преступления пока не известны.
Выстрелы также раздались в одной из школ в штате Айова. На месте инцидента медики обнаружили двоих раненых школьников. Оба скончались в больнице. Еще один пострадавший - сотрудник образовательного учреждения - в тяжелом состоянии госпитализирован. По сообщениям местной полиции, задержаны 3 человека, а нападение было целенаправленным.
По данным аналитиков, с начала года из огнестрельного оружия в США уже убиты около 1200 человек, еще почти 2100 ранены. Президент США Байден призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект, который предполагает запрет на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости.
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