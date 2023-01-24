7 человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Наступивший год в США продолжает сопровождаться расстрелами. Еще 7 человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии. Подозреваемый задержан - им оказался 67-летний мужчина. Мотивы преступления пока не известны.

Выстрелы также раздались в одной из школ в штате Айова. На месте инцидента медики обнаружили двоих раненых школьников. Оба скончались в больнице. Еще один пострадавший - сотрудник образовательного учреждения - в тяжелом состоянии госпитализирован. По сообщениям местной полиции, задержаны 3 человека, а нападение было целенаправленным.