ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее распоряжение 7 декабря подписал президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить, чтобы президентские выборы были проведены в порядке, установленном Избирательным кодексом страны.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все