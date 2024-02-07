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7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, сообщает БЕЛТА.
Соответствующее распоряжение 7 декабря подписал президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.
Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить, чтобы президентские выборы были проведены в порядке, установленном Избирательным кодексом страны.
Фото: БЕЛТА
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