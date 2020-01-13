7 стран лишили права голоса в ООН за неуплату взносов в бюджет организации

Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату. Венесуэла, Ливан, ЦАР, Гамбия, Лесото, Йемен и Тнга в последние два года не делали взносы в казну международной организации. Еще трем задолжавшим странам до сентября разрешили полноценно участвовать в работе, сообщает "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на пресс-секретаря. Ранее Стефан Дюжаррик отмечал, что долги имеют почти 50 государств из 193 членов ООН. Некоторые дипломаты называют крупнейшим неплательщиком взносов США - которые якобы задолжали организации уже более миллиарда долларов. В числе других стран, которые отказываются платить, - Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран и Израиль.