7 украинских неонацистов задержаны в Белгороде

В Белгороде задержали сторонников украинской неонацистской организации. 7 человек обвиняются в пропаганде неонацизма, массовых убийствах, провоцировании межнациональных конфликтов и совершении насильственных преступлений. Согласно данным ФСБ, в ходе обыска у преступников изъяли экстремистские материалы и холодное оружие. Правоохранителям удалось обнародовать переписки по подготовке к разрушительным акциям. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.