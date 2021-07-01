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7 украинских неонацистов задержаны в Белгороде

В Белгороде задержали сторонников украинской неонацистской организации. 7 человек обвиняются в пропаганде неонацизма, массовых убийствах, провоцировании межнациональных конфликтов и совершении насильственных преступлений. Согласно данным ФСБ, в ходе обыска у преступников изъяли экстремистские материалы и холодное оружие. Правоохранителям удалось обнародовать переписки по подготовке к разрушительным акциям. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.


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