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7-я волна: в Западной Европе рост заражений COVID-19
Практически забытая уже пандемия COVID вновь дает о себе знать. Европейские страны сообщают о резком росте числа заражений. Менее чем за неделю показатели выросли наполовину и уровень заболеваемости превышает прошлогодние пики. Во Франции накануне заболели 200 тысяч человек, в Германии и Италии по 130 тысяч. Бушует штамм "омикрон", поэтому смертность невысока - около 0,1 %. Т.е. ниже, чем у гриппа. При этом Франция рассматривает возможность вновь обязать предъявлять медицинский сертификат при пересечении границ.
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