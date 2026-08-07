В Германии сразу 8 аэропортов вводят дополнительные меры защиты и контроля с целью предотвращения вторжения дронов. Это стало следствием скандальной и несколько загадочной истории в Лейпциге.

6 августа общественности сообщали крайне противоречивую информацию: якобы ночью 5 августа недалеко от украинского самолета АН-124 появился заминированный дрон-камикадзе. Работник аэропорта будто бы немедленно поймал беспилотник, а прибывшие саперы обнаружили, что дрон несет взрывчатку.

Власти, излагая ход событий, изрядно запутались. Они сообщили, что украинский самолет был под завязку загружен снарядами. Но почему он находился на взлетной полосе гражданского аэропорта?

СМИ сравнивают эту коллизию с той, что возникла после подрыва "Северных потоков". Власти явно заняты не столько расследованием, сколько попытками спасти репутацию и выгородить виновников.