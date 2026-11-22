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Всего через 2,5 месяца после капитуляции Германии, 17 июля 1945 года, в пригороде Берлина, в Потсдаме, в замке Цецилиенхоф, собрались лидеры, держав победительниц. Большая тройка: Иосиф Сталин, Гарри Трумэн, новый президент США, сменивший Рузвельта и Уинстон Черчилль, которого в ходе конференции сменил Клемент Эттли.

Это была последняя встреча союзников военного времени. Именно здесь, в тишине немецкого дворца, решалась судьба послевоенной Европы и самой Германии. Главным вопросом стала выработка единой политики в отношении побежденной страны. Союзники сформировали принципы, известные как 4 "д" - демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация.

Нацистская партия подлежала полному уничтожению. Ее законы отменялись, а военные преступники должны были быть преданы суду. Германия должна была быть полностью разоружена, а ее промышленность поставлена под контроль, чтобы исключить возрождение военной машины.

Были перекроены и границы. Восточная Пруссия с Кенигсбергом переходили под советскую юрисдикцию, а западная граница Польши устанавливалась по линии рек Одер и Западной Нейсе. Потсдамская конференция стала водоразделом. Она юридически закрепила крах нацистской Германии и создала каркас нового миропорядка, который при всех своих противоречиях просуществовал десятилетия.

Однако Потсдамская конференция не была благом с точки зрения восприятия этих процессов немцами, находившимися у власти. Разделение страны на Запад и Восток, разоружение, отсутствие самостоятельности в принятии ряда решений - конечно, последствия капитуляции были для них позором. И этот позор, видимо, не дает им покоя по сей день. А смыть, по всей видимости, хотят кровью. Вопрос только чьей? В 2015 году по случаю 70-летия Потсдамского соглашения министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер вспомнил о последствиях 1945 года с некоторым сожалением.

"То, что было согласовано в Потсдаме, установило разделение, которое в течение многих десятилетий характеризовало Германию и противостояние между блоками. Для миллионов людей это означало, что они будут изгнаны из дома и вынуждены начинать все сначала в новой стране. Для людей на территории, оккупированной Советом, а также в Восточной Европе, это было не столько новым началом, сколько ситуацией, в которой им продолжали отказывать в свободе и демократии. Глубокий разрыв пробежал через основу нового мирового порядка, который только что был установлен, разрыв, который мир починит только примерно через 45 лет", - сказал министр иностранных дел ФРГ (2013-2017 гг.) Франк-Вальтер Штайнмайер.

При этом он не забыл упомянуть и об исторической ответственности. "Германия, которая когда-то разрушала порядок, теперь должна быть преданным поборником порядка. Она должна быть более привержена, чем другие страны, поиску политических урегулирований конфликтов и сохранению структур, которые обеспечивают мир", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Наверное, в таком случае было бы правильно Германии задуматься о нейтралитете как минимум. Однако Холодная война перекроила карту интересов с быстротой, которая сегодня кажется почти неприличной. Уже 6 мая 1955 года Западная Германия стала полноправным членом НАТО. Но решение принималось вопреки мнению народа.

Конрад Аденауэр, первый канцлер ФРГ, в своих мемуарах признавал, что мысль о военном вкладе в европейскую оборону была весьма непопулярна в немецком народе. Социал-демократы и значительная часть общества видели в перевооружении не спасение, а препятствие на пути к воссоединению. Аденауэр выбрал иное, он сознательно встал против варианта воссоединенного и нейтрального государства, которое предлагал Сталин в 1952 году, и настоял на западной интеграции. Он придерживался позиции, что без Америки оборона Европы против Советского Союза невозможна.

Внимание мира было обращено к Парижу. После учреждения Западноевропейского Союза на торжественном заседании Атлантического совета министров Федеративная Республика была принята в НАТО в качестве 15-го члена. Противник на войне стал другом в мирное время. В тот же час перед штаб-квартирой НАТО в присутствии бывшего немецкого генерала доктора Шпайделя поднялся черно-красно-золотой флаг.

Германия не просто вступила в Альянс. Она встраивалась в него как элемент, которого не хватало и присутствие которого особенно ждали. А ведь не прошло и 10 лет после окончания Второй мировой войны, а Германию вновь готовы были использовать в военных целях против Советского Союза. Страны, которая понесла наибольшие и человеческие потери, и материальные. За 10 лет она еще не успела восстановиться. А немецких солдат Североатлантический Альянс вновь готов был поставить к ружью. Спустя время эти процессы на Западе выглядят еще более цинично. Поэтому Бундесвер, родившийся с клеймом в стране, которую разоружали, со временем стал неотъемлемой частью страны, которую вооружили до зубов.

"Германия уже вносит весомый вклад в нашу общую безопасность. Действительно, только вчера первый германно-нидерландский корпус взял на себя роль тактического штаба на восточном фланге НАТО для сухопутных войск НАТО в Эстонии и Латвии. Новая бронетанковая бригада в Германии, постоянно дислоцированная в Литве, недавно провела свои первые крупномасштабные боевые учения. Немецкие самолеты действительно поддерживают патрулирование воздушного пространства стран Балтии, чтобы обеспечивать безопасность нашего воздушного пространства. А на море военно-морские силы Германии играют незаменимую роль в защите критически важной инфраструктуры в Балтийском море", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также он заявил, что Германия является лидером в украинском вопросе, является самым решительным сторонником в Европе, приверженным защите ее свободы и сохранению ее суверенитета: "Командование, координирующее помощь в сфере безопасности и подготовку для Украины, находится в Висбадене, и вы являетесь сопредседателем контактной группы по обороне Украины, объединяя союзников и партнеров для оказания срочной военной помощи Украине. Мы согласны с тем, что должны продолжать оказывать давление на Россию. Даже когда ее война против Украины закончится, Россия останется долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности. Глобальная обстановка в сфере безопасности сложна и нестабильна".

Сегодня, спустя 70 лет, Бундесвер переживает самый масштабный подъем со времен Холодной войны. По данным на середину 2026 года, численность военнослужащих достигла 186-190 тыс. человек. Бюджет превысил 108 млрд евро.

Глава немецкого оборонного ведомства Писториус объявил о планах довести армию до 260 тыс. военнослужащих и 200 тыс. резервистов к 2035 году.

Закупки впечатляют. Самолеты F-35A на смену Tornado, новые танки Leopard 2, А-8, БМП "Пума", тяжелые вертолеты Chinook, патрульный самолет морского базирования Poseidon, системы ПВО IRIS-T и Patriot, израильский противоракетный комплекс.

Всего в 20-30 км от границы с Беларусью с апреля 2025 года разворачивается 45-я танковая бригада Бундесвера - первое постоянное соединение германской армии за пределами страны со времен окончания Второй мировой войны. К 2027 году здесь будут дислоцированы около 5 тыс. немецких специалистов, из которых лишь две сотни гражданские, остальные - военные. А ударную мощь составит 105 танков Leopard 2A8.

Почему именно здесь? Литва - это узкая горлышко, которая соединяет балтийские страны с остальной территорией НАТО. Речь идет о Сувалкском коридоре. Он зажат между Калининградской областью России на западе и Беларусью на востоке. В случае конфликта контроль над этим коридором определяет, сможет ли Альянс быстро перебросить подкрепление в Эстонию, Латвию и Литву. Либо они будут отрезаны от основной территории НАТО. Но такая подготовка к якобы обороне все больше становится похожа на желание реванша.

"В Литве сегодня расквартирована немецкая 45-я танковая бригада. Номер этого соединения - не просто цифры в штабных документах. Символично, что 45-я пехотная дивизия вермахта в составе группы армий "Центр" на рассвете 22 июня 1941 года первая вторглась на территорию Беларуси, штурмовала Брестскую крепость и сжигала наши города и села. Она понесла большие потери в боях под Москвой и на Курской дуге и практически полностью была разгромлена в 1944 году в Беларуси, а ее командир был пленен. Сегодня, спустя 81 год, воинское формирование с тем же историческим номером вновь стоит у наших западных границ, на этот раз под видом защиты восточного фланга НАТО", - отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета.

Немецкая бригада на восточном фланге - это переход НАТО от ротационного к постоянному присутствию. В аналитических документах Объединенного командования Североатлантического альянса в Брюнсюме прямо говорится, что размещение сокращает время реагирования в случае кризиса и усиливает сдерживание за счет постоянного передового базирования боеготовых сил. Но с другой стороны, мы видим, что это попытка продемонстрировать союзному государству свою готовность не только к оборонительным действиям. Об этом говорит и скорость, и масштаб милитаризации Европы в целом.

"У нас действительно есть соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Имеется очень-очень тесное оборонное сотрудничество, которое отвечает нашим взаимным интересам. И, конечно, мы действительно хотим стать более независимыми, и все же мы по-прежнему намерены стремиться к сотрудничеству с США, когда это в наших интересах. И США также стремятся к сотрудничеству с нами, и мы этому рады", - сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Риторика Берлина в 2026 году не оставляет сомнений в намерениях. В апреле министр обороны Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию - засекреченный документ, главное из которого, по-видимому, прозвучало публично. Россия впервые официально названа "главной угрозой безопасности Германии и евроатлантического пространства". Этот разворот подкреплен не только словами, но и конкретными ожиданиями союзников. В НАТО давно говорят о том, что Германия должна взять на себя ведущую роль. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прямо заявляет, "Германия - движущая сила в нашем Альянсе. Нам нужна ваша руководящая роль и ваши решительные действия". Сам Писториус не раз подчеркивал, что партнеры по НАТО ожидают от Германии руководящей роли.

"Уже более трех лет мы закупаем больше материальных средств. При этом мы делаем ставку на все большее число инноваций и на все новые, снова и снова новые пути закупок. Мы строим больше инфраструктуры, больше, чем когда-либо прежде. И сейчас возвращаем в ведение Бундесвера инфраструктуру, которая ранее уже была передана. Мы увеличиваем численность действующих военнослужащих резервистов, а также гражданского персонала. В рамках НАТО мы берем на себя больше ответственности. Это заметно и находит признание. Мы оказываем Украине наибольшую поддержку, от чего выигрываем и сами, поскольку учимся на опыте украинцев на поле боя для нашего Бундесвера", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

И это уже не просто сдерживание, немецкие генералы публично говорят о готовности вступить в бой хоть сегодня вечером, а командующие Люфтваффе называют в качестве потенциальных целей Калининград, Кольский полуостров и акваторию Черного моря.

В апреле Германия впервые официально закрепила Россию как главную угрозу в своей военной стратегии. Для Союзного государства это означает одно: на западном направлении формируется не просто военная инфраструктура, а полноценный плацдарм, насыщенный войсками, логистикой и наступательными возможностями. И чем глубже Германия встраивается в эту роль, тем меньше остается пространства для прежней модели отношений, и тем выше цена любой ошибки или провокации на линии соприкосновения. Подробнее смотрите в проекте "Война и мир".