800 человек в Уганде получили поддельные прививки

Очередной случай спекуляции на вакцине. В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса. Часть людей, будучи в полной уверенности, что у них антитела, по итогу скончались от COVID-19. Врач, который обманывал граждан, сейчас в бегах. Однако властям удалось задержать двух медсестер, которые прививали людей за деньги, и изъять списки привившихся и номера выданных сертификатов. Мошенники, по всей видимости, разливали в украденные ампулы обычную воду.