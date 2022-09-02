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800 рейсов отменены в Германии из-за забастовки пилотов

В Германии отменено около 800 авиарейсов из-за забастовки пилотов компании "Люфтганза". Сотрудники требуют от руководства повышения зарплаты на фоне экономического и энергетического кризиса. Пока прийти к соглашению не удается. Последствия однодневной забастовки затронули планы около ста тысяч пассажиров.

Фото:© AP Photo / Michael Probst

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