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Более 80 % британцев хотят смены правительства

Согласно соцопросу, проведенному в Британии, более 80 % избирателей хотят смены правительства на выборах, которые состоятся на следующей неделе. Особо отмечается, что такого плохого результата консерваторы не получали с 1979 года.

Кроме того, порядка 75 % респондентов оценили работу премьер-министра как "плохую". Ранее издание "Телеграф" выступило с прогнозом, что Риши Сунак станет первым действующим британским премьером, который потеряет свой пост после всеобщих выборов. Ожидается, что правящая Партия консерваторов получит только 53 депутатских мандата вместо нынешних 365.

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