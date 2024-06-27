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Более 80 % британцев хотят смены правительства
Согласно соцопросу, проведенному в Британии, более 80 % избирателей хотят смены правительства на выборах, которые состоятся на следующей неделе. Особо отмечается, что такого плохого результата консерваторы не получали с 1979 года.
Кроме того, порядка 75 % респондентов оценили работу премьер-министра как "плохую". Ранее издание "Телеграф" выступило с прогнозом, что Риши Сунак станет первым действующим британским премьером, который потеряет свой пост после всеобщих выборов. Ожидается, что правящая Партия консерваторов получит только 53 депутатских мандата вместо нынешних 365.
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