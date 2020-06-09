80 человек погибли при обрушении угольной шахты в Афганистане

Срочные новости приходят из Афганистана. Сразу три тоннеля обрушились в угольной шахте в провинции Саманган на севере страны. По меньшей мере 80 человек погибли. Причиной обрушения шахты мог быть взрыв. Идут спасательные работы. Под завалами, скорее всего, могут еще оставаться шахтеры, которые работали в забое в момент обвала.



