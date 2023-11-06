80 лет освобождения Киева - рассекречены документы о зверствах нацистов на территории Киева

Мы идем одной дорогой, рука об руку с нашими белорусскими коллегами. Речь идет о совместной работе с органами прокуратуры России и Беларуси. Поисковые движения России, фонд "Историческая память" активно взаимодействуют с аналогическими организациями и историческим сообществом Беларуси. И результаты такой работы налицо. Уже изданы сборники документов о преступлениях нацистов. Эта серия в РФ уже насчитывает более 25 томов. Аналогичные тома изданы и в РБ. У нас одна история, у нас единое понимание сохранения этой памяти, поэтому здесь не просто вместе, здесь только вместе.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России