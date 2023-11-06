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80 лет освобождения Киева - рассекречены документы о зверствах нацистов на территории Киева
Исторический ликбез против украинской амнезии. Ровно 80 лет назад столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня, в честь этой даты, в музее Победы на Поклонной горе в Москве, представили рассекреченные архивные документы о зверствах нацистов на территории Киева и Киевской области. Это протоколы допросов, признательных показаний и постановлений Киевского процесса, который проходил в 1946 году. Среди них поименные списки расстрелянных мирных жителей села Авдеевка. А также исторические справки, которые показывают ужасающий масштаб преступлений нацистов планомерной политике уничтожения советских граждан на территории Украины. За время оккупации Киева, в городе из 900 тыс. жителей в живых осталось 180 тыс. А всего на территории Украины было убито более 3 млн мирных жителей и свыше миллиона военнопленных. Более 2 млн угнано в плен.
Мы идем одной дорогой, рука об руку с нашими белорусскими коллегами. Речь идет о совместной работе с органами прокуратуры России и Беларуси. Поисковые движения России, фонд "Историческая память" активно взаимодействуют с аналогическими организациями и историческим сообществом Беларуси. И результаты такой работы налицо. Уже изданы сборники документов о преступлениях нацистов. Эта серия в РФ уже насчитывает более 25 томов. Аналогичные тома изданы и в РБ. У нас одна история, у нас единое понимание сохранения этой памяти, поэтому здесь не просто вместе, здесь только вместе.
80 лет назад был освобожден Киев
В музее Победы на Поклонной горе открылась выставка, посвященная освобождению Киева, который три года находился под немецкой оккупацией. За это время был уничтожен Успенский собор, здание цирка, Академия наук, консерватория, свыше 800 предприятий, 140 школ, более 40 % жилых домов и все мосты через Днепр. Все это представлено в архивных фотоснимках и документах.
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