80 лет Волынской резне: как это было

Сегодня исполняется 80 лет со дня Волынской резни - массового уничтожения поляков на Волыни украинскими националистами. Убийства с применением самых изуверских методов начались раньше, но 11 июля 1943 года достигли своего кровавого пика. За один день было истреблено от 100 до 170 деревень.