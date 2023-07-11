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80 лет Волынской резне: как это было

Сегодня исполняется 80 лет со дня Волынской резни - массового уничтожения поляков на Волыни украинскими националистами. Убийства с применением самых изуверских методов начались раньше, но 11 июля 1943 года достигли своего кровавого пика. За один день было истреблено от 100 до 170 деревень.

Обычно годовщину Волынской резни в Польше отмечают массовыми памятными акциями, но не на этот раз - нынешний варшавский режим постарался замолчать скорбную дату. Польская общественность, впрочем, забыть резню не готова. В эти дни у посольства Украины в Варшаве состоялось несколько акций протеста.

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