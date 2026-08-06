6 августа - 81-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. И снова в официальных заявлениях по поводу памятной даты не упоминается страна, которая ее осуществила.

Генеральный секретарь ООН обратился к жителям Хиросимы и Нагасаки

Генеральный секретарь ООН выступил с посланием, в котором обратился к жителям Хиросимы и Нагасаки, а также ко всему человечеству с предостережением об опасности ядерного оружия, однако Соединенные Штаты им упомянуты не были.

Аналогичное молчание в выступлениях премьера Японии Такаити и мэра Хиросимы. Таким образом, с точки зрения официального японского дискурса, бомбардировки были осуществлены неведомо кем.

У таких умолчаний есть крайне прискорбные последствия: половина японцев затрудняется назвать страну, которая их бомбила, а более трети школьников считают, что это был Советский Союз. Напомним, что бомба с кодовым именем "Малыш" была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года.