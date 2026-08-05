820 млрд долларов ВВП: Шанхай привлекает Беларусь для регионального сотрудничества

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Региональное сотрудничество с Китаем становится новым запросом у бизнесменов двух стран, чтобы активнее наращивать прибыль своих компаний. Тренд для Беларуси не новый, на примере форумов с Россией и Узбекистаном нам удалось приблизиться к большим цифрам товарооборота и инвестиций. Подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".

На очереди самая быстрая растущая экономика мира, давно опередившая все страны по промышленному производству. Его объем в 30 % сегодня достигает 4,5 трлн долларов. Только за этот год Китай прирос больше, чем на 6 %. Являясь драйвером роста мировой экономики, сегодня Поднебесная не только главный производитель товаров, но и лидер мирового экспорта, наторговавший за 2025 год на 3,8 трлн долларов. Вот поэтому зайти на этот рынок - качественно новый уровень для наших предприятий.

Пошли проверенным путем регионального сотрудничества через провинции Ганьсу. Ну а чем нам интересна восточная часть Китая, мы поговорили с Генеральным консулом Беларуси в Шанхае Александром Шевченко.

"По статистическим данным, валовый внутренний продукт Шанхая за 2025 год составил 5,67 трлн юаней. Это порядка 820 млрд долларов. Чтобы вы понимали, Шанхай по итогам 2025 года стал первым городом в Китае, который превысил показатель по ВВП в 5 млрд юаней. И тем самым стал одним из богатейших городов планеты", - подчеркнул Генеральный консул.

Шанхай славится также высоким уровнем и объемом международной торговли. В 2025 году объем торговли составил более 650 млрд долларов США. "Но говоря о регионе, о нашем консульском округе, я бы не останавливался только на Шанхае. В наш консульский округ входит, кроме Шанхая, еще пять провинций. И все эти провинции технологически развитые. Мы сотрудничаем в области торговли, экспорта белорусской продукции в этот регион, это импорт, приобретение и доставка товаров из округа в Республику Беларусь, это и оборудование, и комплектующие, и товары народного потребления. Безусловно, это инвестиции", - отметил Александр Шевченко.

На сегодняшний день есть большие проекты, которые реализуются Беларусью совместно с китайскими компаниями в двух странах. Например, сотрудничество в сфере здравоохранения. Есть хорошие договоренности с медицинскими учреждениями Шанхая, реализуются проекты в медицинской области.

Образовательный вектор - одно из тех направлений, которому страны уделяют приоритетное внимание. Это можно было наблюдать в том числе во время недавнего визита Президента Беларуси Пекинского университета, вручения дипломов выпускникам совместной программы БГУ и Пекинского университета.

"Этому направлению мы уделяем особое внимание. И скажу честно, что наши студенты, наши абитуриенты, молодежь из Беларуси, она все больше тянется учиться в Китае. И, соответственно, китайские граждане с удовольствием проходят обучение в Беларуси. Мы сотрудничаем плотно с вузами и Шанхая по организации летних и зимних студенческих лагерей, по совместным программам бакалавриата и магистратуры, по программам переподготовки специалистов, а также по проведению совместных исследований на базе университетов", - рассказал Генконсул.

Касаемо развития туризма, Александр Шевченко считает, что рейс Минск - Шанхай станет очень востребованным, при этом не только среди туристов, так как на сегодняшний день множество делегаций из органов госуправления, бизнес-миссий, представителей как белорусских, так и китайских предприятий прилетают в Беларусь и Китай для заключения контрактов. Туризм в том числе активно развивается, и многие граждане Беларуси хотят увидеть Китай.