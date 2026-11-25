Большинство украинцев поддерживают переговорный путь завершения войны, а более половины допускают территориальные уступки. Об этом говорят результаты опроса, которые публикует украинское информагентство.

В цифрах это выглядит так: 83 % высказались за переговоры, 57 % поддержали прекращение боевых действий и поиск компромисса.

56 % допускают территориальные уступки при условии гарантий от США и европейских стран. И только 3 % готовы смириться с потерями земель без каких-либо условий.

В любом случае окончательное решение должно приниматься на всеукраинском референдуме - так полагают 68 % опрошенных.