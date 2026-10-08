87-летняя женщина, ставшая символом протестов в Испании, умерла в больнице

Ставшая символом протестов в Испании против нечестной жилищной политики 87-летняя женщина умерла в больнице.

Ранее ее беспощадно выселили из квартиры, где она прожила более 70 лет. Пенсии женщины элементарно не хватало на оплату взлетевшей аренды.

Вопиющий случай стал последней каплей терпения испанцев. В стране - катастрофический социальный кризис. Уже которую неделю несколько тысяч испанцев требуют защитить людей от выселений и неподъемных цен на жилье.

Итог - массовые протесты по всей стране: в одном только Мадриде на улицы вышли тысячи человек.

Конечно, по всем канонам западной демократии на мирных людей натравили силовиков - в ход пошли дубинки, водометы и слезоточивый газ.

Действительно, за последние годы цены на жилье в Мадриде и Барселоне стали не по карману для людей, а спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тыс. объектов.

Согласно анализу данных, уже в 2025 году жители страны в среднем тратили на аренду 50 % своей зарплаты - это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Ситуация продолжает усугубляться. Более 44 % молодых людей от 26 до 34 лет лишены будущего и вынуждены жить с родителями в Испании.