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8 американских штатов во власти шторма

В США шторм "Исаиас" оставил без электричества свыше 2 миллионов 700 тысяч домов в восьми штатах восточного побережья. А в десяти штатах объявлена угроза торнадо. Сегодня шторм достиг мегаполиса Нью-Йорка. Известно уже о 6 жертвах нашествия стихии, сообщает телеканал NBC.

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