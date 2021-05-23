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8 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии
Еще 2 человека получили серьезные травмы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
Инцидент на канатной дороге в Пьемонте произошел сегодня. На высоте 1,5 тысячи метров с воздушной трассы сорвалась кабинка. В вагоне находились 11 туристов.
Дополнено в 18:00
Число погибших при падении кабинки на канатной дороге в итальянском Пьемонте увеличилось до 13. Об этом сообщает RAI24.
Еще троих человек, среди которых двое детей, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото с места ЧП на канатной дороге в Италии.
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