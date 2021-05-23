8 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии

Еще 2 человека получили серьезные травмы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Инцидент на канатной дороге в Пьемонте произошел сегодня. На высоте 1,5 тысячи метров с воздушной трассы сорвалась кабинка. В вагоне находились 11 туристов.

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Число погибших при падении кабинки на канатной дороге в итальянском Пьемонте увеличилось до 13. Об этом сообщает RAI24.

Еще троих человек, среди которых двое детей, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото с места ЧП на канатной дороге в Италии.

