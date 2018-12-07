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8 декабря улицы Парижа, помимо десяти тысяч полицейских, будут патрулировать солдаты
Франция по-прежнему во власти протестов. Сейчас на акции выходят студенты и учащиеся. Несколько сотен человек собрались на площади Сталинград. Ежедневно митингами охвачены не менее 200 школ и лицеев в стране.
В городе Мант-ла-Жоли полиция задержала полторы сотни подростков и поставила их на колени. Один из правоохранителей операцию на видео назвал мудрым уроком. Выступления молодежи проходят на фоне большого социального кризиса. Протесты последовательно набирали обороты и стали беспорядками как в столице, так и за ее пределами. Ожидается, что завтра состоится новая серия народных выступлений - на улицы вновь готовы выйти "желтые жилеты". Власти вовсю к ним готовятся. Улицы Парижа, помимо десяти тысяч полицейских, будут патрулировать солдаты. В последний раз подобные меры безопасности применялись в 2005 году.
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