Международный женский день был отмечен во многих странах мира протестами с требованием равенства и против дискриминации. Сотни женщин вышли на улицы европейских столиц: Мадрида, Лиссабона, Лондона. В Берлине феминистская акция прошла в форме велопробега. Марши состоялись и в странах Азии: Таиланде, Индонезии, Пакистане, а также на Филиппинах. В частности, на манифестациях в Бангкоке звучали призывы к властям усилить защиту работающих женщин и расширить права женского населения.