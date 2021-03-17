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8 жертв нападения на спа-салоны в США
Очередной кровавый инцидент с применением огнестрельного оружия в США. В трех спа-салонах в штате Джорджия застрелили шестерых женщин-азиаток. Еще четверо погибших - лица корейского происхождения.
21-летний подозреваемый во всех трех нападениях задержан.
Хотя власти не назвали возможный мотив убийцы, контртеррористическое подразделение департамента полиции Нью-Йорка объявило о развертывании дополнительных патрулей в азиатских общинах в качестве меры предосторожности.
Мы знаем, что в соседнем массажном салоне работает много азиатских девушек, очень красивых девушек. Что происходит? Похоже, это не простое совпадение".
Преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения в последние месяцы участились. Определенную роль в этом сыграли безосновательные утверждения о том, что якобы они ответственны за распространение COVID-19. Но пока это лишь предположение.
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