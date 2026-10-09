Киев стремительно погружается в режим жесткого физического и политического выживания. 9 октября в 22:00 по минскому времени Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, созванное из-за критического положения дел в Украине.

Примерно в эти же часы в Майами стартует двухдневный закрытый дипломатический марафон. Спецпосланники Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - за закрытыми дверями проведут серию встреч с украинской делегацией.

По информации инсайдеров, к этим конфиденциальным переговорам сейчас пытаются экстренно подключиться представители ЕС и НАТО, всерьез опасаясь, что Вашингтон утвердит новые контуры европейской безопасности без учета мнения Брюсселя.

На этом фоне в украинских элитах с новой силой вспыхнула подковерная борьба за власть. В интервью европейским медиа столичный градоначальник Кличко пошел на прямую конфронтацию с Банковой, заявив, что коррупция в кругу Зеленского вредит Украине.

"Это очень плохо для всей Украины. Такие случаи наносят удар по нашим отношениям с партнерами, потому что коррупция во время войны - это яд для нашей страны. А самое важное, что у нас есть со стороны партнеров - это доверие. И это доверие ни в коем случае нельзя потерять", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Однако ядовитая коррупция далеко не единственная беда Киева. Прямо сейчас сама украинская столица оказалась на грани масштабной гуманитарной катастрофы. В городе в очередной раз полностью пропал свет, начались критические перебои с водоснабжением, а остановившийся электротранспорт спровоцировал тотальный логистический коллапс.

Ситуация настолько серьезна, что мэр Кличко уже официально рекомендовал всем жителям, имеющим родственников или друзей за пределами мегаполиса, немедленно покинуть столицу на зимний период.

К инфраструктурному и политическому коллапсу добавляется финансовое банкротство. По обновленным данным Минфина Украины, ведомство столкнулось с критическим бюджетным разрывом. Для финансирования минимальных военных расходов в 2027 году стране не хватает колоссальных 67 млрд долларов.

Проекты собственных доходов покрывают оборонные запросы лишь частично, что ставит продолжение конфликта в абсолютную зависимость от иссякающих траншей Запада.