90 палестинских заключенных выйдут из израильских тюрем в обмен на трех заложников

90 палестинских заключенных выйдут из израильских тюрем 1 февраля в обмен на освобождение новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщил в Telegram-канале информационный офис по делам палестинских заключенных.

"Завтра в рамках сделки [с Израилем] из тюрем выйдут 9 палестинцев, получивших пожизненные сроки, и 81 человек, приговоренный к длительному лишению свободы", - говорится в публикации.

Ранее в пятницу представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда объявил, что 1 февраля радикалы освободят гражданина Израиля Ярдена Бибаса, обладателя американского паспорта Кита Сигаля и французского гражданина Офера Кальдерона, пишет ТАСС.

В четверг действующие в секторе Газа палестинские группировки в рамках дополнительного раунда обмена освободили восемь заложников: трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. Во время процедуры освобождения двое израильских заложников и граждане Таиланда были вынуждены пробираться сквозь большие скопления людей, а автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) не сразу смогли покинуть город Хан-Юнис, где произошла процедура, из-за жителей Газы, преграждавших им путь. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить освобождение 110 палестинских заключенных до тех пор, пока не будет гарантирована безопасная передача заложников МККК в секторе Газа на следующих этапах сделки о прекращении огня в анклаве.

Позже в четверг Израиль получил от посредников гарантии того, что заложники смогут безопасно покидать палестинский анклав. Вскоре после этого офис по делам палестинских заключенных сообщил, что в результате переговоров с посредниками было решено отпустить палестинских заключенных после 18:00 мск 30 января. На свободу, в том числе, вышли 32 человека, отбывавших пожизненное наказание.